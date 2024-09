' Tavullia in moto’ parte a razzo Bagnaia | Pronto per Misano Folla di tifosi per tutti i piloti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024)(Pesaro), 5 settembre 2024 – Una marea died appassionati ha accolto i campioni del motomondiale arrivati questa sera in città per “in Moto”, evento che ormai da anni fa da apripista del Gran Premio della Riviera di Rimini e di San Marino in programma dal 6 all’8 settembre. Un appuntamento a cui non sono voluti mancare tantissimi amanti delle due ruote, in molti provenienti anche dall’estero, arrivati in Italia proprio per seguire la tappa del motomondiale. E non poteva essere altrimenti per la città di Valentino Rossi, divenuta punto di riferimento peri motociclistiche e che da anni ha ormai adottato anchedella VR46 Academy.