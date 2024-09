Taremi porta alla vittoria l’Iran | gol decisivo contro il Kirghizistan!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Mehdilascia il segno in Iran-. Il gol dell’attaccante iraniano dell’Inter decide 1-0 la sfida di qualificazione ai Mondiali. PRIMO TEMPO – Iran-, valida per le qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2016, è iniziata alle ore 18.00 e ha visto in campo sin dal primo minuto Mehdi. Il match è terminato 1-0 e ha avuto come protagonista proprioiano dell’Inter. È stato, infatti, l’attaccante nerazzurro ad aprire le marcature del match, con un gol messo a segno al 34? del primo tempo., che con l’Inter non ha ancora trovato la prima rete, hato in vantaggio il suo Iran con un tiro col destro terminato proprio al centro della. Il nerazzurro ha provato a ripetersi anche al 45?, poco prima dell’intervallo, con una conclusione da fuori area su assist di Milad Mohammadi.