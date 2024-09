Sembra Nina Moric Alba Parietti a Venezia ma diversa | tutti convinti e fissi sul ‘nuovo ritocchino’

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024). Anche la conduttrice e showgirl ha fatto tappa in laguna in occasione della Mostra del Cinema, l’evento più atteso della stagione. Naturalmente ha documentato tutto sui suoi canali social, dove è sempre attivissima, ma qualcuno ha notato che al suo fianco non c’era il sempre presente compagno Fabio Adami. Perché? Se lo è domandato il giornalista Antonino Luca che, sul suo profilo TikTok, ha pubblicato una video intervista. “”, ha esordito lui inquadrando la conduttrice, seduta a un bar con un cocktail in mano. “Ho fatto un bellissimo red carpet. La domanda gliel’avevo suggerita io: come mai quest’anno non c’è il suo fidanzato?”.