Ruba l’auto della mamma e danneggia veicoli in centro | denunciato un minorenne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Reggio Emilia, 5 settembre 2024 – Una goliardata costata cara ad un, ma che poteva andare anche peggio per la pericolosità del gesto. Il ragazzino – un italiano di 16 anni, di buona famiglia e residente instorico – hato a casa le chiavi deldi sua madre e si è messo alla guida pur non avendo ovviamente conseguito la patente. Con lui a bordo c’erano anche alcuni suoi amici. Insieme hanno dato vita ad alcune scorribande tra via Gazzata e la zona di Sant’Agostino, ma complice appunto la poca dimestichezza al volante, ha perso il controllo e hatoin serie. L’episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, in pienostorico.