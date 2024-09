Ricatto hard alle nipoti Carabiniere a processo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Accusato di estorsione, a cui avrebbe chiesto soldi per eliminare del web foto hot che erano, in realtà, dei fotomontaggi, sarà processato con il giudizio immediato undi 49 anni, che vive nel Maceratese e che lavorava, all’epoca dei fatti, nel Fermano. Spunta anche un’altra vittima, una donna che però non avrebbe creduto all’uomo, che aveva agito con lei con lo stesso modus operandi, chiedendole 500 euro, poi altri 5mila euro, per bloccare e rimuovere definitivamente dal web delle presunte foto. Il sostituto procuratore Enrico Barbieri ha disposto il giudizio immediato nei confronti dele la prima udienza delsi svolgerà il 25 novembre. Le accuse nei suoi confronti sono di estorsione ai danni di due sue parenti, trentenni e residenti in provincia, e di una tentata estorsione. I fatti erano emersi lo scorso maggio.