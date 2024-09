Regionali | Pd chi sacrifichi? Costa rischia ma lui non ci sta | Voglio continuare il lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Reggio Emilia, 5 settembre 2024 – Sembra un po’ il gioco della sedia: in quattro devono provarsi a sedere su tre posti. Le elezionisi avvicinano e il Pd reggiano deve sciogliere i nodi per la composizione della lista: sei candidati, tre uomini e tre donne. Mentre per la corsa in ’rosa’ ci sono meno problemi (Elena Carletti sicura, Ottavia Soncini verso la ricandidatura e poi si cerca una terza che non dovrebbe essere la pluriconsigliera Roberta Mori), per quella al maschile c’è una vera e propria bagarre: Alessio Mammi, Luca Vecchi, Federico Amico e Andrea. L’ordine di elenco non è casuale, ma è stilato secondo i pronostici. Mammi, assessore regionale uscente, ha già detto – tramite un’intervista al Carlino di mesi fa – di volersi giocare il ‘bis’ passando dalle urne e sottoponendo il suo operato al voto.