Rebecca Cheptegei morta la maratoneta ugandese bruciata viva dal compagno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Purtropponon ce l’ha fatta. Ladell’Uganda, che ha partecipato alle recenti Olimpiadi di Parigi, èper le ustioni riportate dopo l’aggressione subita domenica scorsa dal. L’uomo, keniano, ha infatti dato fuoco all’atleta 33enne.Leggi anche: Atleta olimpionica di Parigidal fidanzato L’annuncio della morte diSecondo quanto riporta l’agenzia Afp, la morte diè stata annunciata dal Comitato olimpico. Lasarebbe stata aggredita con inumana violenza dalal culmine di una lite. È stata subito soccorsa dai vicini di casa e poi trasportata in ospedale a Eldoret, in Kenya. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita, dopo aver riscontrato ustioni sull’80% del corpo.