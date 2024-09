Osimhen | È stato facile accettare il Galatasaray è un grande club Lo seguo da quando è arrivato Mertens

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024)è in prestito al. Fabrizio Romano riporta le prime parole dell’attaccante nigeriano da nuovo giocatore delturco: «Èper meil Gala, è un». Poi ha continuato: «Onyekuru mi ha detto quanto sono speciali i tifosi, ho visto come mi hanno accolto all’aeroporto ero così felice».ha infine rivelato di seguire ilturco già dall’arrivo di: «Seguivo il Gala già daeraDries, ora non vedo l’ora».on joining: “It was easy for me to accept Gala, it’s a big”. “Onyekuru told me how special are the fans, I saw how they welcomed me at the airport I was so happy”. “I was already following Gala since Driesjoined them, I can’t wait now”. pic.twitter.