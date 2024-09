Osimhen e il Napoli si ignorano nel giorno della separazione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024)e ilsinelRepubblicaevidenzia la freddezza dell’addio tra il. Addio in realtà a tempo visto che il nigeriano va al Galatasaray in prestito secco e che in teoria potrebbe tornare ala prossima stagione. In teoria. Scrive Repubblica Napòoli con Pasquale Tina: E adesso ci sono pure le comunicazioni(momentanea). In maniera stringata e asettica. Quella delnon lascia spazio a nessun saluto particolare nei confronti del capocannoniere del terzo scudetto: “La SSCcomunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive di Victoral Galatasaray. Contestualmente, il club ha raggiunto con il tesserato un accordo per un’opzione, a proprio favore, di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027”. Nient’altro.