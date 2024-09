Moussa Sangare è un serial killer? Il terribile sospetto su altri omicidi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il dubbio che nella provincia di Bergamo operasse un, ad alcuni era venuto anche prima che le Forze dell’Ordine individuasserocome l’assassino della povera Sharon Verzeni, massacrata a coltellate senza alcuna ragione. Ma ora quel dubbio prende forma e sostanza, tanto che gli investigatori avrebbero l’intenzione di riaprire le indagini su almenodue delitti rimasti senza un colpevole e senza una spiegazione. A parlarne è il settimanale “Giallo“. Che spiega comeabbia “agito per il puro impulso di uccidere, senza un motivo. Ha scelto una vittima a caso. Teneva in casa una sagoma con un volto umano per esercitarsi con il coltello. A Maggio aveva provato ad accoltellare la sorella Awa, sempre con lo stesso modus operandi: l’ha aggredita di spalle mentre ascoltava musica. Proprio come ha fatto con Sharon”.