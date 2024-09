McTominay sceglie l’8 | il Napoli svela il numero del nuovo centrocampista

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilannuncia sui social ildi maglia di. Gilmour ancora senza, ma il 6 sembra probabile Ilcontinua are i dettagli dei suoi nuovi acquisti. Dopo Lukaku con l’11 e Buongiorno con il 4, è il turno di Scott. Ilscozzese, arrivato dal Manchester United, ha scelto uncon una grande tradizione in maglia azzurra: l’8. Lo ha annunciato lo stesso club partenopeo con un post su Instagram, mostrando la nuova maglia del giocatore.raccoglie così l’eredità di centrocampisti del calibro di Traorè, Fabian Ruiz e Jorginho, che hanno indossato questonelle passate stagioni. Una scelta che sottolinea l’importanza del ruolo che il giocatore avrà nei piani di Conte. Per quanto riguarda l’altro scozzese, Billy Gilmour, bisognerà ancora attendere.