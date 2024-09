Martina De Ioannon nuova tronista a Uomini e Donne | arriva la reazione di Carlo Marini

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ieri pomeriggio si è svolta la seconda registrazione dellastagione di, durante la quale è stata presentata la quarta, che si andrà ad aggiungere a Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli, ovveroDe. La ragazza, che solo qualche mese fa aveva partecipato a Temptation Island in compagnia del fidanzato Raul Dumitras, una volta uscita dal programma da sola aveva iniziato una frequentazione con il tentatore, naufragata però dopo solo qualche settimana perché incompatibili, come dichiarato dalla stessanel suo video di presentazione: A Temptation ho capito che non amavo più Raul. Nella trasmissione è nata un’intesa con il single, così ho deciso di vivermela, perché sono molto onesta.