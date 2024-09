Maltempo travolge l’Italia | allerta rossa in Veneto disastri in Piemonte e Lombardia VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilcolpisce duro e il Nord Italia si ritrova in ginocchio. Dopo Roma, la violenta perturbazione di fine estate si è abbattuta su tutto il Nord, portando con sé piogge torrenziali, venti fortissimi e un crollo drastico delle temperature. Torino e Milano tra le città più colpite: tribunali allagati, quartieri evacuati e nel capoluogo lombardo, è esondato il fiume Seveso. Vediamo dove e come hanno colpito le violentissime perturbazioni.? Rimani aggiornato: Segui tutte le notizie sull’meteo su UrbanPost Esonda il Seveso a Milano. Città paralizzatanel Nord Italia, la situazione in tempo reale: L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Marco Granelli, ha comunicato l’emergenza e ha segnalato che anche il fiume Lambro ha superato quota 2,60 metri in via Feltre.