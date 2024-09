Maltempo senza fine | terrore in galleria automobilisti bloccati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nel primo pomeriggio di oggi, le squadre dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono state chiamate a intervenire in numerosi episodi di allagamenti causati dalche ha colpito la zona. Le condizioni meteo avverse hanno generato criticità in diverse aree, con una serie di emergenze che hanno visto coinvolti soprattutto. Le richieste di aiuto si sono concentrate principalmente su Monza, dove numerosi veicoli sono rimastinei sottopassi allagati. I conducenti, sorpresi dall’innalzamento rapido dell’acqua, non hanno potuto proseguire il loro percorso, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei soccorritori per metterli in salvo e sgomberare le strade.