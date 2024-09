Macron nomina Michel Barnier primo ministro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 5 settembre 2024) Parigi.è il nuovofrancese. A cinquanta giorni dalle dimissioni di Gabriel Attal, e dopo quasi due settimane di consultazioni con i vari capi di partito e dei gruppi parlamentari, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, ha affidato l’incarico all’ex capo negoziatore dell’Ue per la Brexit ed ex commissario europeo alla Politica regionale durante la presidenza Prodi, con molteplici esperienze ministeriali in Francia:dell’Ambiente ai tempi di Mitterrand, degli Affari europei sotto la prima presidenza Chirac, degli Esteri durante il Chirac II, e dell’Agricoltura con Sarkozy all’Eliseo. L’annuncio è stato fatto tramite un comunicato. “Il presidente della Repubblica hato. Lo ha incaricato di costituire un governo di coalizione a servizio del paese e dei francesi.