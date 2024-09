LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Patriot batte Britannia in volata! Tocca a Luna Rossa-Orient Express

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Tra poco toccherà proprio acontro i francesi di. 14.59 Dunque arriva la seconda sconfitta per Ineos in questaCup dopo quella con. 14.57 Pazzesco cosa abbiamo visto. Ineos ha guadagnato costantemente terreno, fino a transitare a soli 3? di ritardo al gate 5. American Magic è caduta dal foil,ha preso il largo nell’ultimo lato di poppa con 150 metri di vantaggio. Poi una strambata mal riuscita ha consentito adi effettuare un contro-sorpasso. Una regata davvero emozionante. 14.56 VINCE AMERICAN MAGIC! Una regata assurda! Ineos conclude a 13?! E’ bastata una strambata sbagliata per ribaltare tutto! 14.55 Sarà arrivo in! 14.55 ASSURDO! Brutta strambata di Ineos, torna davanti American Magic! 14.54 Siamo nell’ultimo lato di poppa. Ineos guadagna tanto terreno. 14.