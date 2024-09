Litigio tra un 35enne e il padre della ex giovane finisce in Ospedale con taglio al braccio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora violenza nel Salento generata da unterminato male. Ildi una ragazza ed il suo ex ragazzo hanno cominciato a battibeccare e poi il tutto è degenerata, con il piùdei due che è finito incon unal. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, nei pressistazione di Galatina. Qui, come detto, iled il 50enne hanno cominciato a litigare e poi hanno scatenato una rissa. I motivi delnon sono ancora stati chiariti e ci vorranno ulteriori indagini per venirne a capo.sfocia nel sangue, 50enne denunciato dai carabinieri I carabineri sono intervenuti nel parcheggiodiscoteca.La lite è poi sfociata nel sangue e ha fatto temere il peggio.