L' agriturismo di montagna a due passi da Cortina dove si mangia un burro strepitoso

(Di giovedì 5 settembre 2024) Se dal centro dici si incammina in direzione Fiames e poi si svolta a Verocai, serviranno pochi minuti per lasciarsi alle spalle gli ultimi scorci di città. È il punto di partenza per una bella camminata non impossibile anche per chi è alle prime armi, ma piuttosto sfidante, un'ora e mezzo di cammino o poco più con un bel dislivello che può tagliare fiato e svuotare la mente dai cattivi pensieri. Si cammina seguendo il ritmo del cuore, del respiro e della natura, che qui è potente e quieta. Si sale passando per Chiamulera, e si va avanti così, un passo dopo l'altro lungo il sentiero fino a vedere di lontano un caseggiato, un tempo era una malga abbandonata, oggi è un. Alle spalle c'è un lariceto, il più grande d'Europa, e dopo ancora il monte Cristallo.