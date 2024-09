La sensazione la provo io se permetti Marianna Aprile perde la calma in diretta | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il caso Sangiuliano-Boccia, con l'intervento televisivo al TG1 del ministro e le presunte dimissioni rigettate dal premier, Giorgia Meloni, tiene banco anche a In Onda, talk di approfondimento politico di La7, condotto da Luca Telese e. E proprio tra quest'ultima e il vice-direttore de La Verità , Francesco Borgonovo, scoppia una lite in. Il giornalista mette in dubbio le smentite della Boccia: "Su cosa l'ha smentito?". E larisponde: "Intanto sulla nomina, tanto per dirne una, aveva detto che non c'era nessuna nomina". Mentre la conduttrice spiega, in sottofondo Borgonovo continua a porre la stessa domanda di prima, allora lasbotta: "Francesco però io sto parlando se mi fai una domanda io ti rispondo, anche se i ruoli dovrebbero essere invertiti, ma ti rispondo a quanto mi stai chiedendo".