La Civitanovese a L’Aquila | Batterci non sarà facile

(Di giovedì 5 settembre 2024)una sfida tra ex, prima di campionato in programma domenica allo stadio Gran Sasso d’Italia (ore 15). Una domenica che vedrà contrapposti da un lato il dg Claudio Cicchi e la punta Ettore Padovani, entrambi con un passato nel club abruzzese, e dall’altro il secondo allenatore de, Gabriele Baldassarri, vecchia gloria dellaai tempi in cui giocava. "Quando ero a– rammenta Cicchi, che ci lavorò nella stagione 2021-‘22 – vincemmo la Coppa Italia e arrivammo alla finale playoff, che giocammo a Torino. Ho un bellissimo ricordo del club e porterò sempre nel cuore i gemelli Giulio e Marco Moscardelli, così come l’ex presidente Massimiliano Barbieri e i dirigenti". Al Gran Sasso, Cicchi torna da avversario, consapevole delle difficoltà di una gara da giocare contro una squadra costruita per vincere il campionato.