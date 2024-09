La Boccia getta la maschera controffensiva rossa | due interviste ecco con chi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una battaglia clamorosamente mediatica, quella tra Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria, la 41enne che ha scatenato l'offensiva contro il ministro dopo che le sarebbe stato stracciato in extremis un contratto di consulenza in ambito ministeriale. Già , la vicenda monopolizza le cronache degli ultimi giorni. Nella serata di ieri, mercoledì 4 settembre, l'intervista di Gennaro Sangiuliano al Tg1, durante la quale ha ammesso di avere avuto una relazione con, ragione per la quale ha interrotto la collaborazione, scatenando le ire della signora. Sangiuliano ha assicurato di non aver utilizzato nemmeno un euro di denaro pubblico per pagare spostamenti, vitto e alloggio della. Infine, in lacrime, le scuse alla moglie e a Giorgia Meloni.