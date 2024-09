Inter e Milan all’attacco I nerazzurri primi per gol realizzati Ma anche i cugini sanno far male

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il derby è sempre lì, dietro l’angolo.e soprattutto ora, paradossalmente, nel momento della sosta per lasciare spazio ai vari impegni con le nazionali: calma apparente. Di fatto, invece, brace sotto la cenere, quiete prima (e dopo) la tempesta. Tempo al tempo. E a proposito: il recente passato recitaprima in campionato e col miglior attacco (89 gol in 38 gare),secondo e secondoa livello offensivo (76 reti). Il presente dicetutt’ora(col miglior attacco, 8 centri in 3 gare), rossoneri invece quattordicesimi, ma da terzo posto a livello di reti (5). Di fatto, la prossima attesissima stracittadina, sarà uno scontro soprattutto tra attaccanti. Il derby arriverà in coda a giorni caldi: antipasto Champions con City per Inzaghi e Liverpool per Fonseca, prima la quarta di campionato contro Monza e Venezia.