Incidente stradale a Nettuno | morti un bambino di 5 anni e la zia incinta due feriti

(Di giovedì 5 settembre 2024) Undi 5e la ziasonoin un, in provincia di Roma. I due hanno perso la vita nell’impatto tra due auto avvenuto mercoledì sera attorno alle 20.30 in via Cervicione. Il piccolo e la sua parente, 39, erano in un’autovettura insieme alla madre del, anche lei, che è stata trasportata in ospedale in codice rosso, come anche l’unico uomo a bordo della seconda vettura. Sul posto, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Anzio per estrarre i corpi dalle lamiere delle vetture. Nella prima ricostruzione dell’fatta dai carabinieri, al volante della macchina c’era la mamma del piccolo con accanto la sorella gemella, mentre ilera sul sedile posteriore.