Il dolore per Luca Franceschi morto investito da un’auto

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pisa, 5 settembre 2024 – Una passeggiata in bicicletta alle prime luci dell’alba si è tragicamente conclusa per, 62 anni, residente a Cascina e impiegato civile presso la 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Poco dopo le 6 del mattino,è statodamobile sul Lungarno Gambacorti, all’altezza del Ponte di Mezzo. Lo scontro è stato fatale: all’arrivo di un’ambulanza della Misericordia di Pisa, le condizioni del 62enne, sono apparse subito gravi. Una volta giunto all’ospedale di Cisanello, l’uomo è deceduto.lascia una moglie e un figlio di 26 anni. Secondo le informazioni raccolte, l’automobile era condotta da una 23enne di origini campane, che avrebbe urtato il ciclista in prossimità di un attraversamento pedonale.