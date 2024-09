IFA 2024 | Haier Europe presenta l' ecosistema connesso che conquista l' ambiente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) - A Berlino in mostra gli ecosistemi domestici connessi, Candy e Hoover che integrano soluzioni e servizi in grado di migliorare il nostro mondo Berlino, 5 settembre- parte diSmart Home, azienda n.1 a livello globale nel settore dei grandi elettrodomestici - in occasione di IFA, scopre il suo concetto di Internet of Things applicato a ecosistemi domestici connessi e interconnessi, personalizzabili secondo i desideri e le abitudini di ogni singolo individuo. A Berlino,festeggia i suoi primi 10 anni di storia nel campo dell'IoT. Un decennio di primati, partendo dal 2014, anno in cui il Gruppo realizza la prima gamma di elettrodomestici connessi in Europa, portando sul mercato le prime soluzioni smart.