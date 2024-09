Gli effetti del tour 2025 degli Oasis sulla gente

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non c’è dubbio che la reunion, annunciata il 27 agosto scorso dopo tanti passi falsi, sia l’evento musicale di questa estate (ma anche della prossima). Il loroprevisto per ilsi preannuncia bello ghiotto, anche nel numero delle date recentemente passate da 14 a 17 (ma il numero potrebbe salire ancora), che rivedranno gli old boys di Manchester calcare diversi palchi delle Isole Britanniche. La cosa ancora più interessante è che la band ha già indicato tutte le procedure per aggiudicarsi i biglietti un anno prima dei concerti. Fame di sold out? No, parrebbe piuttosto tutela dei fan da eventuali truffe. Già durante le prevendite, la BBC, tra le altre, si è fatta portavoce dei fratelli Gallagher, i quali hanno sconsigliato senza mezzi termini ai fan di accettare i biglietti dei bagarini, contro i quali si è scagliato anche il primo ministro britannico.