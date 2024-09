Giovedì nero al Nord e al Centro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - Un passaggio temporalesco sta interessando l'Italia con acquazzoni e temporali anche intensi ale sulle regioni tirreniche centrali. Nei prossimi giorni ci sarà invece un generale miglioramento meteo grazie a un piccolo promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo centrale. Il weekend inizierà con tempo asciutto e temperature in rialzo con valori sopra la media di qualche grado. Tra domenica e l'inizio della prossima settimana, pero', una circolazione depressionaria si muoverà sull'Europa-occidentale interessando anche il Mediterraneo. Gli ultimi aggiornamenti delMeteo Italiano per la prima parte della prossima settimana confermano un peggioramento meteo accompagnato anche a un calo delle temperature. Previsioni meteo per oggi ALAl mattino acquazzoni e temporali specie sulle regioni di-ovest, piogge sparse altrove con molte nubi.