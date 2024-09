Frane allagamenti e ponti crollati | il maltempo si abbatte sul nord

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilsta colpendo duramente oggi diverse regioni italiane, con allarmi di vari livelli in tutto il. In particolare, il Veneto è sotto un'allerta rossa meteo-idro, mentre Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana sono in allerta arancione. Complessivamente, l'allerta gialla è stata emessa in 16 regioni del Paese. Milano questa mattina è sotto l'acqua, con diverse strade della città allagate, tra cui anche l'edificio del Tribunale. La Protezione Civile del Veneto ha attivato la Sala Operativa Regionale a causa dell'elevato rischio idrogeologico e idraulico. «Ringrazio la nostra Protezione Civile e tutti coloro che stanno operando in queste ore» - ha commentato il presidente della regione, Luca Zaia - «il loro apporto è fondamentale per prevenire danni gravi e garantire la sicurezza del territorio». La situazione è in costante evoluzione.