Firenze ‘Marcovaldo’ di Italo Calvino in scena a Villa Demidoff

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 - Teatro con uno spettacolo in omaggio a. Sabato 7 settembre alle 18,30 a, Parco Mediceo di via Fiorentina 276, Pratolino, la Compagnia Arca Azzurra sarà impegnata nella lettura scenica di “Marcovaldo”. Un tributo a uno degli scrittori più acuti e poliedrici della nostra letteratura. Per la rassegna ME.MO. Storie di persone e parole a cura di Arca Azzurra. Con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali. Alla chitarra Antonio Scaramuzzino. Il pubblico potrà seguire le avventure di Marcovaldo attraversando le stagioni dentro una città italiana non meglio identificata alle soglie della modernità.