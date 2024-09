Fedez perde quasi due milioni di euro con la ‘sua’ bibita Boem Con lui perdono i suoi soci | ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il divorzio con Chiara Ferragni, nuove storie brevi (per citare Annalisa e Tananai) a favore di flash, travolto dagli scandali e ora alle prese con qualche affanno nel mondo degli affari. Non un periodo fortunato per Federico Lucia in artea cui il quotidiano “Il Tempo” ha deciso di fare i conti in tasca soffermandosi su, laetà che produce e vende lain lattina dal sapore di zenzero, molto pubblicizzata in questi mesi dal cantante suial. Il primo bilancio, spiega il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, indica un “rosso profondo”.