Fa perdere le tracce di sé ritrovato in vivo in un bosco

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri a Monteverde, presso la locale Stazione dei Carabinieri, i familiari hanno denunciato la scomparsa di un 40enne. Le ricerche immediate, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e attivate dal piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, hanno permesso di rintracciare l’uomo in un’area boschiva poco distante dalla sua abitazione. Il 40enne è stato visitato dal personale del 118 e riaccompagnato presso la propria abitazione. L'articolo Faledi sé,inin unproviene da Anteprima24.it.