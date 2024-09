Dopo i piromani la chiesa di San Giorgio presa di mira dai ladri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Prima l’incendio in, poi il furto fallito. La prepositurale di Sandi Pagnano, frazione di Merate, è finita nel mirino di, teppisti e. L’altra sera qualcuno ha tentato di introdursi nel luogo di culto, come varco di ingresso è stata scelta una porta laterale, da cui si accede pure alla sacrestia. Nonostante l’uscio in legno sia molto datato e la vecchia serratura non abbia resistito alle spinte e alle spallate, uno dei ganci di sicurezza in ferro ha invece retto agli urti, bloccando gli aspiranti, che alla fine hanno rinunciato al colpo. A fine maggio inera stato appiccato un incendio al portacandele, una cassetta in legno dove vengono riposti i ceri votivi che i fedeli accendono in cambio di un obolo.