Di Fusco | Higuain miglior attaccante dell’era ADL allenatore? Scelgo Spalletti perché ha vinto

(Di giovedì 5 settembre 2024) Di: Benitez ha cominciato a far diventare il Napoli più europeo. MahaRaffaele Di, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Maracanà”, trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio. Queste le sue parole: Napoli, secondo Dichi ilADL? “Indubbiamente, per quanto incideva e per come faceva giocare la squadra. Era una prima punta completa. Anche se Cavani e Mertens hanno lasciato il segno a loro volta”. E per tra gli allenatori più importanti?ha, e chi vince ha sempre ragione. Mazzarri ha fatto vedere qualcosa di buono ma con un gioco diverso, Sarri è stato uno che ci ha fatto vedere un calcio molto bello” “Benitez ha cominciato a far diventare il Napoli più europeo. Maha, e chi vince ha sempre ragione.