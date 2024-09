Conviventi | attenzione alla normativa attuale sullo stato di famiglia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 5 settembre 2024) Prima di andare a convivere consultate ladi: in cosa consiste e a cosa serve. Lasciare la casa in cui si è cresciuti è sempre un passo importante per i ragazzi, poiché proprio compiendo questo step si sperimentano per la prima volta le gioie e i dolori della libertà. L’addiocasa genitoriale è necessario soprattutto per coloro che desiderano creare il proprio nucleo familiare e dare il via a quella che sarà la loro futuradi: quando è necessario richiederlo – cityrumors.itDiverso tempo fa questo passo coincideva con la decisione di convolare a nozze, ma oggi è completamente slegato dalle scelte sentimentali.