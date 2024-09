Con chi sono fidanzata Mosetti fa chiarezza dopo il gossip bomba con Bettarini jr

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nessun flirt. Nulla di tutto questo. Antonella, adesso, smentisce ilche circola da giorni e che la vedrebbe sempre più vicina a Niccolò. E dice: "Non c'è nulla". Per la verità, il settimanale "Diva e Donna", storico e sempre sul pezzo, ha paparazzato entrambi in Sardegna. Vicini, sempre più vicini. E ha scritto: “Clamoroso: prima il padre, poi il figlio 17 anni, con Antonellaora c'è il giovane Niccolò”. Ma la diretta interessata, dalle pagine di Oggi, ha rivelato: “Con Niccolò non c'è nulla”. Insomma, a muso duro, le ha mandate a dire arrabbiandosi terribilmente. "Non è carino nei confronti delle persone che vivono dentro certe situazioni. Smentisco tutto quello che sta uscendo ora, non ha senso nulla. Più di questo non dico”, ha precisato la 49enne sui social.