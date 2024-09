Coltellate tra minorenni in via Piave a Bologna gravissimo un ragazzo di 16 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 –fra un gruppetto di ragazzi, almeno tre, uno dei quali, 16, è in condizioni gravissime. Il fatto ieri sera in via, intorno alle 22.30, quando i residenti della strada hanno iniziato a sentire urla sempre più disperate. È immediatamente scattato l’allarme di almeno venti persone che vivono nella via e che hanno allertato il 118 e le forze dell’ordine che c’erano feriti. Anche il padre di uno dei giovani coinvolti, ha avvertito le ambulanze. Uno dei minori coinvolti, di origine straniera, è apparso subito, tanto che sul posto sono arrivate due ambulanze e un’auto medica che lo hanno soccorso e portato in ospedale. Anche un altro giovane, di 17, anche lui straniero, è rimasto ferito nella rissa ma in modo meno grave. Un altro giovane coinvolto, invece, ha rifiutato il ricovero in ospedale.