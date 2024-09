Campo di battaglia intervista ad Alessandro Borghi | Quanto vale la libertà?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Il film secondo me passa un messaggio molto importante: a cosa siamo disposti a rinunciare per la?":a Gianni Amelio e, regista e protagonista didi. In sala dopo il concorso a Venezia 2024.la? Se lo chiede Giulio e, che lo interpreta, con lui: l'attore è il protagonista didi, ultimo film di Gianni Amelio presentato in concorso a Venezia 2024. Nelle sale dal 5 settembre, l'opera è liberamente tratta dal libro di Carlo patriarca La sfida. Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, è la storia di due medici militari, Giulio, appunto, e Stefano (Gabriel Montesi), che hanno una visione molto diversa del mondo. Stefano è integerrimo: non accetta che un soldato possa fingere di stare male per evitare il fronte, mentre Giulio, commosso dalla disperazione