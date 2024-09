Calcio lista dei candidati pallone d’oro disappunto degli esclusi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (askanews) – Svelata ladei 30al. Come spesso è accaduto anche in passato, c’è chi non è riuscito a trattenere il proprio: è il caso di Rodrygo Goes ma anche di Serhou Guirassy, che ha reagito sui social network. Il nazionale guineano, immediatamente dopo l’annuncio dei nomi che si contenderanno l’ambito trofeo, ha pubblicato su X un post emblematico: nessuna parola ma solo tre emoji che dicono tutto. L’attaccante ha segnato 28 gol in Bundesliga in altrettante partite giocate nella scorsa stagione, contribuendo in modo determinante al secondo posto dello Stoccarda in Bundesliga. Nellafigura invece Harry Kane, l’unico a segnare più dell’attuale giocatore del Borussia Dortmund, e tre elementi del Bayer Leverkusen, ovvero Granit Xhaka, Florian Wirtz e Alejandro Grimaldo.