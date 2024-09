Bomba d' acqua su Milano e città nel caos Un disperso nel Torinese Ansia in Veneto | è burrasca al Nord

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una violentissima ondata di maltempo si abbatte sulItalia. Già dal primo mattino, con un bollettino, la protezione civile metteva in guardia: "Allerta rossa per rischio idrogeologico giovedì 5 settembre su buona parte del. Allerta arancione su settori di su settori di Piemonte, Lombardia,, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, allerta gialla in 16 regioni". Fenomeni, aggiungeva la protezione civile, "accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento". Il momento peggiore è previsto verso sera. Le notizie sono drammatiche. A Feletto, nel, un uomo che era al lavoro con un trattore è stato travolto dalla piena del torrente Orco: il 58enne risultae sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco.