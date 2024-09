Beatrice Luzzi nuova opinionista del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 5 settembre 2024) E poi dicono che una partecipazione alnon spalanchi alcuna porta, se non quella rossa riservata ai concorrenti. Provate a chiedere a. Davide Maggio può anticiparvi che la seconda classificata della scorsa edizione sarà ladell’edizione al via su Canale 5 lunedì 16 settembre 2024. Quanto scritto da Blogo non è un’ipotesi, bensì una certezza. Ci risulta, infatti, che la notizia sia stata ufficializzata oggi durante le registrazioni di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin pronto a tornare nel weekend. L’attrice romana, dunque, protagonista indiscussa e vincitrice morale dell’ultimo, tornerà nel reality condotto da Alfonso Signorini in veste dial fianco della confermata Cesara Buonamici, nel nuovo studio che sarà allestito ai Lumina Studios, sempre a Roma.