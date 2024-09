Atletica | Zurigo; Fabbri 2 nel peso Furlani-Folorunso in finale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Leonardocentra il secondo posto nele il quarto 'podio' consecutivo in Wanda Diamond League, Mattiae Ayomidelo raggiungono nellain programma a Bruxelles venerdì 13 e sabato 14: sono i verdetti del Weltklasse di, penultima tappa del massimo circuito mondiale, l'ultima che metteva in palio punti per il weekend che assegna i Diamanti. In una serata piovosa e fredda, con il termometro a 17 gradi,lancia a 21,86 su pedana bagnata, battuto soltanto dal campione olimpico Ryan Crouser (Usa, 22,66) e conquista anche stavolta un piazzamento tra i primi tre, come già accaduto nelle precedenti tappe di Londra, Chorzow e Roma. Nel lungo, il bronzo olimpicoè quinto con 7,91 (-0.3), quinta anche Ayomidenei 400 ostacoli con 55.26.