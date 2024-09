Associazione ‘Civiltà delle Erbe Palustri’ festa a tavola per i quarant’anni di attività

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’culturalesi è riunita venerdì 30 agosto all’Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo per festeggiare idi. La serata è stata l’occasione per ritrovarsi, ripercorrere la storia dell’e rendere omaggio a quanti hanno contribuito alla fondazione e allo sviluppo di questa realtà così importante per il territorio. A fare gli onori di casa è stata Maria Rosa Bagnari, che ha ricordato l’idea iniziale che mosse i primi volontari a metà degli anni Ottanta e ha rivolto un pensiero speciale alle persone che hanno condiviso il proprio sapere per tramandare la lavorazionevegetazioni spontaneezone umide e del legno nostrano e che hanno così consentito di ricostruire il patrimonio identitario della comunità villanovese.