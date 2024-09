Ancora tanta Inter? La situazione aggiornata alle ultime scelte di Spalletti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’ha fornito, negli ultimi anni, molti calciatori alla Nazionale italiana, ora affidata a Luciano Sptti. Vediamo qual è laora dopo leconvocazioni per gli impegni di Nations League. BLOCCO AGGIORNATO – Ci sarànon pocanell’Italia che ha in mente Luciano Sptti per le sfide di Nations League contro Francia e Israele. In difesa, potrebbe partire dal primo minuto Alessandro Bastoni, il quale sederebbe in panchina soltanto in caso di mancato recupero integrale dall’affaticamento muscolare patito contro l’Atalanta. A centrocampo, scontata la titolarità di Davide Frattesi, che affiancherà Nicolò Fagioli e Sandro Tonali in considerazione della squalifica di Nicolò Barella, e Federico Dimarco, confermato nel ruolo di esterno sinistro titolare della Nazionale azzurra.