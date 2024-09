Allerta meteo nel Nord Italia | ponti crollati e borghi isolati in Piemonte allagamenti e metro chiusa a Milano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’su tutto ilsi sta trasformando in una giornata di disagi in diverse regioni, a iniziare dae Lombardia. Le situazioni più complicate, al momento, si registrano in Val Susa e a. Le piogge cadute nella notte in, in particolare nel Torinese, hanno provocato l’esondazione in più punti del torrente Gerardo che ha fatto saltare duea Mattie, in Valsusa, uno in corrispondenza della borgata Combe, che è isolata con 22 residenti di cui si sta valutando l’evacuazione, l’altro in borgata Giordani, che non è isolata in quanto vi è un’altra via di accesso. Criticità si sono registrate anche in corrispondenza di un agriturismo quanto si sono rotti gli argini e l’acqua ha portato via la strada di accesso e si sta valutando l’evacuazione dei 22 ospiti.