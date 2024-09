11 minuti di applausi per Joker al Festival di Venezia sono troppi | l’attore Joaquin Phoenix lascia la sala – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024), me ne vado.non sembra averla presa benissimo alla prima mondiale di: Folie a deux mostrato in prima mondiale aldi. Alla fine della proiezione inGrande, pressappoco attorno alle 21.30, è scattato il battimani che solerti segnalatori con cronometro stimano in undici. Al di là della durata degli, su cui ci prendiamo il beneficio del dubbio, alcuni spettatori presenti inhanno immortalato il momento in cui ilabbandona furtivo i presenti mentre ancora scroscia il battimani. Cast emozionato e compito, compresi Lady Gaga e il regista Todd Phillips, interamente vestito di grigio,prima dice qualcosa a Phillips che a sua volta fa come per congedarlo.