Von der Leyen | esecutivo sarà competente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 12.01 "Viviamo tempi difficili, alla Commissione serve competenza,esperienza politica,ex ministri,ex premier o esperienza diplomatica di alto livello". E' il primo criterio per i membri della nuova Commissione Ue, spiega la presidente von der."Il secondo criterio è l' equilibrio geografico. Poi affiliazione politica ed equilibrio di genere". Von derannuncia una "roadmap sul futuro dell'agricoltura Ue entro i primi 100 giorni". Obiettivi: reddito equo per agricoltori, sostegno per la sostenibilità,riduzione oneri amministrativi