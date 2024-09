Virtus Gherardi e gli assetti societari | Siamo al 45% e non vogliamo altre quote

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "In futuro non sarò il presidente della". Da quando Carloè il vicepresidente della V nera questa è la prima volta che parla del club sportivo di cui detiene il 45% delle. L’occasione è la presentazione di Will Clyburn, il colpo di mercato che la V nera ha messo a segno grazie anche quel Toko Shengelia che sembrava avere le valigie in mano. E che, invece, è rimasto qui a Bologna. "chiari – prosegue il numero uno di Crif – quando è uscita la notizia che la Segafredo non avrebbe più sponsorizzato laero arrabbiatissimo, anche perché gli accordi erano diversi. Dopo due ore, però, mi sono subito rasserenato grazie alla smentita di Massimo Zanetti che parlava come presidente della Segafredo".