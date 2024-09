Venezia 81 Roberta Di Padua interviene dopo le critiche ricevute | Spesso mi sono sentita meno delle altre ma non mi sono arresa

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Negli ultimi giorni si è molto parlato degli ex protagonisti del trono over di Uomini e DonneDie Alessandro Vicinanza, per via della loro partecipazione al Festival del Cinema di, che li ha visti anche sfilare sul famoso red carpet. Proprio durante il loro passaggio sul tappeto rosso, Alessandro ha consegnato aun paio di calzini rosa da neonato, accendendo il gossip e portando molti a chiedersi se i due siano in dolce attesa. Questa mattina, però, raggiunti da Fanpage, hanno preferito non esprimersi su quanto accaduto, trincerandosi dietro un laconico “”, che ha fatto storcere il naso a molti.