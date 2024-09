Uno schiaffo alla città una scelta misera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) C’è chi si dice sgomento, c’è chi parla di uno "per laintera", c’è chi ritiene che il Comune abbia fatto unae micragnosa". Insomma, se il 6 settembre sarà ‘silenzioso’, senza un concerto dedicato a Pavarotti, dalle opposizioni ieri è arrivato un coro (molto acuto) di proteste. Insorge compatto il centrodestra. Piergiulio Giacobazzi, capogruppo di Forza Italia, parla di "immotivata e ripetuta damnatio memoriae del Maestro Pavarotti. Purtroppo l’amministrazione continua a dimenticarsi che se Modena è famosa in tutto il mondo non lo deve certo a chi governa, ma ai tantissimi modenesi illustri che hanno portato il Dna di questaovunque".