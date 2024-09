Una giornata da passare al parco Va in scena la Festa dello Sport

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Oltre sessanta associazioni scendono in piazza domenica per raccontare i valori: torna infatti in questo fin settimana alFalcone e Borsellino la "", la manizione organizzata dall’Associazione societÃive legnanesi (Assl) in collaborazione con l’amministrazione comunale e il patrocinio del Comitato regionale Lombardia del Coni che si terrà alFalcone Borsellino dalle 10 alle 18. Una sessantina circa di societÃive in un’area praticamente pedonalizzata (per garantire un afflusso in sicurezza è prevista la chiusura al traffico veicolare della via Barlocco dalle 6 alle 22) presenteranno le proprie discipline nei loro stand e ne daranno dimostrazioni nelle sedici aree tematiche all’interno del